El jefe de los fiscales, Juan R. Ramos García, lamentó las expresiones vertidas por el exfiscal Orlando Velázquez Reyes, sobre el manejo del caso contra Elvia Cabrera Rivera, hallada culpable por un jurado durante la tarde de ayer por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, porque no “reflejan la realidad”.

13 Fotos Un panel de jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres emitió el veredicto.

Velázquez Reyes, reveló anoche en el progama Jugando Pelota Dura, que intentó establecer una negociación para establecer un acuerdo sustancial con la licenciada Mayra López Mulero con una pena mixta de cárcel y probatoria, pero la subsecretaria le comunicó que no había sido autorizada.

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“Resulta hasta insensible desviar la atención hacia una discusión personalista cuando lo verdaderamente importante es que se hizo justicia para una niña inocente y su familia”, reaccionó en un comunicado de prensa.

Se reafirmó en que la secretaria de Justicia fue quien tomó la determinación de que el caso se litigara en un juicio.

“La Secretaria de Justicia tomó la firme determinación de que este caso se litigara en un juicio. Tras evaluar la totalidad de las circunstancias y la evidencia obtenida, la Secretaria tomó esa determinación convencida de que era lo correcto y de que era nuestro deber procurar justicia para Gabriela Nicole y su familia, como lo hacemos para todas las víctimas de delito”, sostuvo el funcionario.

A su vez, subrayó que el exfiscal recomendó la negociación y abandonó el caso alegando una justificación (por razones familiares) distinta a la que ahora expone públicamente. Ayer indicó que retiró por situaciones con el DJ.

Velázquez Reyes, sostuvo públicamente que también le había pedido al DJ que asignara más fiscales al caso ya que él y la licenciada Silda M. Rubio Barreto eran los únicos a cargo de ver los dos casos de madre e hija, que se habían separado y se le denegó la solicitud lo que interpretó como una falta de sensibilidad. A su salida, recordó que nombraron a tres más.

Además, Ramos García, considera que discutir públicamente aspectos de la prueba y la investigación de un caso, conociendo que ya comenzó el juicio contra otra coacusada (Anthonieska Avilés Cabrera) por los mismos hechos, “resulta contrario a los principios éticos que deben regir la profesión de todo fiscal y abogado, pues puede afectar la sana administración de la justicia”.

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“Este caso desde el inicio contó con cuatro fiscales y el respaldo total del Departamento de Justicia en distintas áreas, incluyendo procuradores, agentes investigadores, técnicos de asistencia a víctimas y otros funcionarios. Fue un verdadero esfuerzo de equipo junto a la Oficina del Jefe de los Fiscales. Decir lo contrario falta a la verdad”, continuó diciendo.

Finalizó expresando que a la víctima se le ha hecho justicia, y eso es lo verdaderamente importante.

La renuncia del exfiscal Velázquez Reyes, al DJ fue efectiva el 30 de abril.

Sobre el veredicto de culpabilidad emitido contra Cabrera Rivera, reveló que le molestó las expresiones del superintendente Jospeh González Falcón, elogiando la labor de los investigadores cuando considera que el veredicto se logró de manera rápida por los testigos que declararon ya que “hubo deficiencias en el trabajo de la Policía”.