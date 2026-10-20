Con motivo del Mes de la Seguridad Cibernética el Departamento de Justicia anunció hoy la implementación de un plan para la velar por la seguridad financiera de los adultos mayores.

La campaña educativa “Bloquea el Fraude” está dirigida a orientar a adultos mayores y familias sobre cómo reconocer señales de engaño, proteger su información personal y actuar ante situaciones que puedan comprometer su seguridad cibernética y sus recursos económicos.

La iniciativa integrará orientaciones, anuncios y contenidos para las distintas plataformas digitales para saber la manera en la que deben actuar si se encuentran en alguno de estos escenarios.

“Bloquea el Fraude”, Tu Seguridad No se Jubila, contempla tres fases: lanzamiento y reconocimiento de señales de alerta; orientación dirigida a distintos públicos y actividades comunitarias; y refuerzo de las medidas de protección y los recursos de ayuda.

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El ciudadano debe detenerse ante una situación desconocida para evaluar si la misma es cierta y verificar con su institución bancaria o agencia gubernamental buscando orientación a través de los recursos oficiales.

“Queremos que nuestros adultos mayores y nuestras familias tengan información clara para protegerse. Los responsables de estos esquemas pueden aparentar ser un familiar, una institución financiera o una agencia gubernamental para generar confianza y presionar a una persona a entregar información o dinero”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

La campaña reforzará tres acciones principales: no compartir contraseñas, códigos de acceso ni información personal ante solicitudes inesperadas; no responder a mensajes sospechosos ni abrir sus enlaces; y bloquear y reportar los contactos identificados como fraudulentos.

Entre los temas que abordará “Bloquea el Fraude” figuran las llamadas de supuestos familiares que solicitan dinero por una emergencia, los mensajes que aparentan provenir de instituciones financieras, las falsas ofertas y premios, y los engaños relacionados con servicios de asistencia técnica. Además, se explicará cómo pueden utilizarse herramientas tecnológicas para imitar voces o identidades.

Los familiares y cuidadores también recibirán recomendaciones para conversar sobre estos riesgos, reconocer señales de alerta y acompañar a quienes necesiten ayuda.

La iniciativa enfatizará la importancia de escuchar y facilitar que las personas comuniquen lo ocurrido y soliciten información a través de la línea de orientación y ayuda del Departamento de Justicia, al teléfono (787) 303-9999.

La ciudadanía podrá acceder a los contenidos educativos mediante las plataformas oficiales del Departamento de Justicia.