La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó hoy que la División de Delitos Económicos presentó cargos criminales contra 16 personas que participaron en un esquema de fraude, posesión, traspaso de documentos falsificados y apropiación ilegal de $30,000 en cheques pertenecientes a titulares del Condominio Plaza del Palmar, en Guaynabo.

Según la investigación, los administradores del condominio, identificados como Víctor Emanuel Vázquez Ortiz y Yessika Delimar Mártir Irizarry, presuntamente diseñaron el esquema y alteraron 16 cheques que fueron emitidos a favor de titulares del condominio como pago del seguro de sus propiedades por los daños ocasionados por el huracán María.

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El fraude consistió en que los imputados incluyeron en los cheques los nombres de otras 14 personas para poder cambiarlos por dinero en efectivo. Los hechos ocurrieron entre julio y septiembre de 2021 según la pesquisa de la agente Jessica I. Pizarro Cruz, adscrita a la División de Investigaciones de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

La fiscal Teresita del Rosario Morales Arteaga formuló cargos por fraude, apropiación ilegal agravada, posesión y falsificación de documentos, al amparo del Código Penal de Puerto Rico. Vázquez Ortiz enfrenta 16 cargos, mientras a Mártir Irizarry se le radicaron 32 cargos.

Además, la fiscal presentó 30 cargos contra Hilda Hernández Rosa, José Miguel Rivera Hernández, Kitchell Marie Vargas Rodríguez, Sasha Maylin Fernández Cruz, Angelie Noemí Febus Figueroa, Bernardo Joshua Rodríguez Parrilla, Juan José Reyes Hernaiz, Juan José Correa Colón, Alexander Dimas Díaz Pérez, Rafael Acosta Rodríguez, Daniel Luna Osorio, Carlos Pantoja Mendoza, Alex Joel Pedraza Padilla y Rafael Izaac Rivera Luna.

“Aprovecharse de fondos destinados a resarcir a personas que ya habían sufrido las consecuencias devastadoras de un huracán constituye una conducta reprochable. Más grave aún cuando ese propósito se materializa mediante un esquema de fraude diseñado para falsificar documentos, desviar recursos y apropiarse ilegalmente de dinero ajeno”, expresó Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

Agregó que, su agencia a través de la División de Delitos Económicos, investigan y procesan con rigor este tipo de delitos “para que quienes recurren al engaño y a la falsificación para enriquecerse a costa de otros respondan por sus actos ante la justicia”.

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El juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto en todos los cargos presentados contra los imputados y les impuso una fianza global de $704,000.

Contra cinco de los 16 imputados se tuvieron que presentar los cargos en ausencia, ya que no comparecieron a la citación del tribunal. En consecuencia, el juez ordenó el arresto de Yessika Delimar Mártir Irizarry, Rafael Acosta Rodríguez, Daniel Luna Osorio, Carlos Pantoja Mendoza y Rafael Izaac Rivera Luna.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de julio.