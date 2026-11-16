Justicia radica cargos a hombre por fraude de más de $290,000 a una adulta mayor
Le hizo creer que invertía en negocios y propiedades.
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La División de Delitos Económicos del Departamento de Justcia radicó ocho cargos contra Alejandro Antonio Guerra Méndez, de 53 años, por apropiarse ilegalmente del dinero de una mujer de 66 años, a quien hizo creer que los invertía en propiedades y negocios, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
La investigación del agente Carlos A. Lebrón Claudio, adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, estableció que, entre el 19 de agosto y el 9 de septiembre de 2024, Guerra Méndez engañó a la perjudicada haciéndole creer que obtendría ganancias mediante las inversiones que realizaría con su dinero.
Sin embargo, el imputado nunca realizó dichas inversiones y utilizó el dinero para sufragar sus gastos personales. Como parte del esquema, emitió seis cheques sin fondos para aparentar la devolución de la inversión, apropiándose ilegalmente de $293,000.
El fiscal José Ortúzar Rivera, presentó ocho cargos contra Guerra Méndez por insuficiencia de fondos, apropiación ilegal agravada y maltrato a una persona de edad avanzada en las modalidades de abuso emocional, financiero y fraude, se detalló en un comunicado de prensa.
La jueza Yaritza González Rosado, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para arresto por los cargos presentados y le impuso una fianza de $50,000, la cual prestó. El imputado permanecerá en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de noviembre.