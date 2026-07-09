La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la Fiscalía de Carolina presentó cargos criminales contra Stephanie Cruz Sáez, de 30 años, por presuntamente agredir físicamente a Evelyn Méndez Rivera, de 70 años, en Vieques.

El juez Eduardo Otero Ortiz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa para arresto contra Cruz Sáez, en una vista en virtud de la Regla 6 en alzada, por un cargo de maltrato a una persona de edad avanzada.

La fiscal Kristia J. Díaz Pérez presentó el cargo, según un comunicado de prensa.

Según la investigación de la agente Ruth Velázquez González, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), el 6 de mayo, Méndez Rivera se disponía a entregarle un emplazamiento de un caso civil a la imputada. En ese momento, Cruz Sáez la agredió físicamente en varias partes de su cuerpo.

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“Es inaceptable que una persona recurra a la violencia para responder al cumplimiento de un proceso judicial, peor aún cuando la víctima es un adulto mayor. Toda persona tiene derecho a desempeñar sus funciones y a transitar por estos procesos sin ser objeto de violencia. Conforme a la política pública del Gobierno de Puerto Rico, en el Departamento de Justicia procesamos estos delitos con rigor y severidad. Nuestros adultos mayores merecen respeto y protección en todo momento”, expresó la secretaria de Justicia.

La imputada no prestó la fianza de $500, por lo que fue ingresada en prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de julio.