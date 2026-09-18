El fiscal José G. Olivo Otero, de la Fiscalía presentó cargos contra José Antonio Román Nazario, de 53 años, por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, ocasionar grave daño corporal a un adulto mayor, conducir de manera imprudente o negligente y abandonar la escena del accidente, en violación a la Ley de Vehículos y Tránsito.

Según la investigación, el peatón Luis Villanova Ramos, de 77 años, cruzaba la carretera frente a una parada de guaguas en el desvío Felisa Rincón de Gautier, en Ceiba, cuando fue impactado por el conductor de un Nissan Versa color gris, que huyó de la escena. El adulto mayor resultó con heridas de gravedad y fue transportado al Caribbean Medical Center de Fajardo, donde falleció.

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La Policía localizó y detuvo al sospechoso más tarde, arrojando su prueba de aliento un resultado de 0.106% de alcohol en su organismo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 22 de noviembre de 2025.

El juez Jerry Negrón Marín, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, encontró causa para arresto por todos los cargos y le impuso una fianza global de $7,500. El imputado permanecerá en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo del agente Luis Murga Soto, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo.