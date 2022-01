La juez Ana Cruz Vélez pospuso para el 15 de febrero la continuación del caso que se lleva en contra del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López por violaciones a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica contra su ahora expareja Andrea Ojeda Castro.

En dicha fecha, la defensa de López deberá informarle a Cruz Vélez si desea que el proceso continue mediante un jurado que aún no ha sido seleccionado, por derecho o Castellón, que especifica que un tribunal ejercerá a su discreción archivar un caso tomando en consideración unos factores.

Estos incluyen, la evidencia con la que cuenta el Ministerio Público para establecer su caso; la naturaleza del delito; si la persona imputada está encarcelada o ha sido convicta en un caso relacionado o similar; tiempo que la persona procesada lleva encarcelada; posibilidad de amenaza u hostigamiento; probabilidad de que en el juicio pueda traerse prueba nueva o adicional, y si sirve a los mejores intereses de la sociedad proseguir con los procedimientos.

Esa posibilidad fue levantada en sala por Jaime Barceló, abogado de defensa de López luego de que Ojeda Cruz dijera abiertamente que no deseaba declarar en el caso. Además, señaló que se ha sentido humillada por los fiscales.

“Como dice la canción, la vida te da sorpresas. Estamos a la espera de lo que sucederá en febrero y positivos”, dijo Barceló al salir de la sala en el Tribunal de Primera Instancia en Caguas.

“A veces uno se desespera un poco, pero dentro de todo, Juanma entiende el proceso y está un poco más tranquilo. Tenemos fe de que puede ser una solución justa para todas las partes, que es lo que estamos buscando”, agregó.

Barceló no quiso abundar en la estrategia que seguirá, pero adelantó que le planteó a los fiscales la posibilidad de cerrar el caso sin tener que ir a juicio.

“Entre las alternativas que le hemos presentado a fiscalía es que el caso sea desestimado. Conocemos una información nueva que beneficia nuestra defensa y nosotros tenemos que buscar la manera de terminar este caso lo antes posible”, sostuvo Barceló.

Durante la mañana, Ojeda Cruz se dirigió a la juez Cruz Vélez para comunicar su insatisfacción hacia el trato que aparentemente ha recibido de los fiscales, además de que no desea declarar en el banco de los testigos.

“La única razón para haber venido era para hablar directamente con usted. Me he reunido con estas personas, me han visto llorar diciéndoles que no deseo continuar, no quiero declarar. No tengo interés alguno”, dijo Ojeda Cruz en sala.

Incluso, acusó a los fiscales de presionarla para que testifique en contra de López en la eventualidad de que inicie el juicio.

Andrea Ojeda Cruz sostuvo que no ha sido protegida adecuadamente por el Departamento de Justicia. ( Carlos González )

“Se me ha humillado. El sistema me ha maltratado más que Juanma López”, insistió. “Ya se me olvidó todo lo que me hizo Juanma López Ya les dije al fiscal que no quiero declarar y es mi deseo. Me han amenazado con arrestarme si no vengo al tribunal. Me he sentido presionada”.

Sin embargo, Aracelys Pérez Correa, fiscal de distrito de Caguas, acudió a la sala de la juez para defender el trabajo de los fiscales y, a su vez, afirmó que han cumplido con ofrecer asistencia a Ojeda Cruz.

“A esta joven se le ha dado todo el servicio, todo el apoyo del Departamento de Justicia. Muchos de los servicios ella los ha denegado, pero aun así reconocemos que es una víctima y estamos en la mejor disposición de comunicarnos con ella. Sabemos que es un proceso difícil para las víctimas, algunas entran en conflicto con el Ministerio Público quizás porque el resultado no es el que quieren específicamente, pero también tenemos una función de protegerla”, apuntó Pérez Correa.

La fiscal afirmó que han recopilado la evidencia necesaria para continuar con el proceso a pesar de la negativa de Ojeda Cruz.

“Tenemos que ser responsables, sabemos que hay un peligro y tenemos que continuar de continuar con el proceso y proteger a la víctima. En este caso, en unas ocasiones ella quiere continuar y en otras no. Nuestro trabajo es continuar. En cualquier caso, es importante que la víctima le exprese al tribunal cuáles fueron los hechos. Hemos recopilado toda la prueba extrinseca posible porque no queremos depender del testimonio de una persona”, explicó Pérez Correa.

Juanma confirma expareja perdió embarazo

En sala se insinuó que López y Ojeda Cruz han mantenido comunicaciones directas e indirectas a pesar de que continua en vigor una orden de protección a favor de la joven conocida en las redes sociales como La Peki. De hecho, el propio López así lo dejó entrever cuando confirmó que Ojeda Cruz estuvo embarazada.

“Ella perdió un angelito. Sí estuvo embarazada, vi los sonogramas”, se limitó a decir López, aunque no especificó cuando fue que su expareja le mostró los resultados de las pruebas.

La juez Cruz Vélez insistió en sala que la orden de protección continua vigente.

“Mi interés es que se respete la misma y exijo el compromiso de ambas partes”, advirtió.

Cruz Vélez informó a las partes que los potenciales integrantes del jurado, así como los testigos, serán citados para el 15 de febrero en la eventualidad de que la defensa de López determine que ese será el curso a seguir.

Al salir de sala, Ojeda Cruz dijo sentirse “liberada”.

“No quiero declarar. En un momento confíe en el Sistema. Las mujeres que están sus casas sufriendo maltrato, que se aferren a Dios y busquen ayuda porque si denuncian, van a cometer el error de sus vidas. Quiero que esto sirva de experiencia para otras mujeres sepan realmente cómo es el sistema. Frente a las cámaras dicen que nos protegen. Como soy figura pública importo, pero hay otras mujeres que no son figuras públicas y no importan”, concluyó.