Tras 13 meses de juicio y faltando solo los testimonios de dos testigos del Ministerio Público, Heidy M. Marmolejo García, alias “La Diabla”, se declaró este jueves culpable de haber ordenado el asesinato de Edgar Paul Tejada García, conocido en el género de la musica urbana como “El Ministerio”, y atentar contra la vida de Kelymi Angelí Cosme Feliciano, pareja del occiso.

Su declaración tuvo lugar en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

García Tejada fue asesinado el 29 de octubre de 2022.

Por el crimen, la Fiscalía de Carolina presentó cargos contra Marmolejo García, a quien le imputó haber coordinado el ataque con Giovann J. Stella Laboy y Giovanni Maldonado Ortiz. El caso fue radicado el 13 de julio de 2023.

Como parte de la prueba presentada durante la vista preliminar, Maldonado Ortiz declaró que Marmolejo García planificó la muerte de Tejada García. Este testificó que la acusada le hizo el acercamiento para comprarle un arma y le ofreció dinero para asesinar a la víctima, pero nunca le pagó.

El juicio comenzó el 8 de octubre de 2024 con una duración de 13 meses de desfile de prueba. El Ministerio Público presentó una treintena de testigos de cargo y sobre 80 exibits, incluyendo la prueba digital vinculante contra la autora intelectual del asesinato de Edgar Paul García Tejada.

Heidy Michelle Marmolejo García, conocida como “La Diabla” (Telemundo) ( Captura )

Estando pendiente el contrainterrogatorio del agente investigador Pedro Medina, así como los testimonios del testigo estrella y coautor Giovanny Maldonado Ortiz y la sobreviviente Kaleimy Cosme Feliciano, Heidy Michelle Marmolejo García decidió detener el juicio en su contra para declararse culpable por los siete cargos graves imputados.

Heidy M. Marmolejo García, alias La Diabla, enfrenta cargos por dos asesinatos y violaciones a la Ley de Armas. ( Suministrada Policía )

Estos son:

1. Asesinato en primer grado (1 cargo)

2. Tentativa de asesinato (1 cargo)

3. Riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor (1 cargo)

4. Posesión de municiones (1 cargo)

5. Portación y uso de arma de fuego (1 cargo)

6. Portación y transportación de arma de fuego (1 cargo)

7. Disparar desde un vehículo (1 cargo)

El equipo del Ministerio Público estuvo compuesto por los fiscales Juan M. Mencacci Bagú, Kechia Díaz Aponte y Lismar I. Rodríguez Silva.

La lectura de sentencia fue pautada para el 5 de febrero de 2026.

En septiembre pasado, Marmolejo García fue sentenciada a 62 años de cárcel por el asesinato del comerciante Emmanuel Edmond.

En este caso, Marmolejo García aceptó, a través de un acuerdo con la Fiscalía, declararse culpable de asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas.