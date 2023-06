Indiana Ayala Cruz, conocida como La India Boricua y afamada por sus originales protestas por diferentes causas desde el 2018, se encuentra manifestándose hoy, viernes, frente al Cuartel General de la Policía en Hato Rey, reclamando justicia para Francisco Amaro Pinto, de 39 años, quien fue asesinado el 6 de noviembre de 2022, en el negocio La Terraza de Juanita, en el barrio Camino Nuevo, en Yabucoa, enmarcado en la celebración este domingo del Día de los Padres.

“Hoy mi protesta es dedicada por la semana de los padres a exigir justicia para Francisco Amaro Pinto. Siempre mis protestas son por el maltrato a la mujer y de las mujeres asesinadas, pues hoy estoy por los hombres, por el asesinato de Francisco, que su asesina está por la libre”, expresó Ayala Cruz, quien colocó en la verja de acera del frente del cuartel sus carteles alusivos, no solo a este caso, sino a todas las causas que defiende.

A principios de mes se dio a conocer que la imputada Carmen “Tita” Flores Rivera se encuentra en libertad luego de que la defensa radicada un recurso de Habeas Corpus ya que llevaba más de seis meses en prisión sin que se celebrara un juicio debido a los constantes retrasos en el proceso judicial.

La mujer se encuentra en libertad con un grillete electrónico mientras continúan los procedimientos y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, violación a los artículos 6.05 (portar y transportar un arma de fuego ilegalmente), 6.14 (disparar un arma de fuego) y 249 (disparar un arma de fuego en un lugar público poniendo en riesgo la vida humana) de la Ley de Armas.

Además, el licenciado Carlos Aponte radicó una moción para que se suprima como evidencia el vídeo del negocio donde fue captado el crimen tras cuestionar su veracidad.

“En ese caso, el abogado quiere que eliminen el vídeo y ese vídeo es más claro que el vídeo de Jensen (Medina Cardona) que está preso (por el asesinato de Arelys Mercado Ríos ocurrido el 28 de octubre de 2021)”, señaló la manifestante, quien también se mantuvo frente al Tribunal de Fajardo durante el juicio contra Medina Cardona exigiendo justicia.

El próximo señalamiento está pautado para el 20 de junio en el Tribunal de Humacao, cuando se lleve a cabo una vista de supresión de evidencia.

También hizo un llamado al esclarecimiento del fiador Manuel A. Rodríguez Mercado, de 51 años y vecino de Naguabo, que fue asesinado a balazos el centro comercial Monte Brisas, en Fajardo, en noviembre de 2021.

“Estoy aquí en protesta por ellos y aquellos hombres que no se les ha hecho justicia y han sido asesinados y sus familias que están sufriendo. Hoy mi protesta se la dedico a ellos y a esos hombres maltratados. Hoy es por los hombres y pidiendo justicia por ellos. Justicia, por eso estoy hoy. Si uno no mueve el avispero, si uno no sale a la calle, si uno no hace nada todo se queda en silencio, en el olvido”, detalló.

También reveló que guarda un lugar especial en el cartel de Francisco por el atroz crimen de la niña April Tahis, de dos años, que fue asesinada por su padre por un patrón de agresión sexual y maltrato.

Sus carteles incluyen un llamado al esclarecimiento al niño Lorenzo Ahmed González Cacho, fallecido a los 8 años, el 9 de marzo de 2010, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en Dorado, donde fue llevado por su madre Ana I. Cacho González, desde su hogar en la urbanización Dorado del Mar, quien alegó que sufrió una caída de la cama, cuya autopsia reveló un horrendo crimen.

“Mientras la gente se queda callada, sigue ocurriendo el maltrato, el abuso con los niños, las mujeres no hablan. Mientras yo pueda salir a la calle y protestar así lo haré”, finalizó al destacar que nadie del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) se le ha acercado para indagar sobre el motivo de su manifestación.