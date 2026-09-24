Una simple piedra, que representa fuerza, resistencia y eternidad, puede transformarse en un lienzo para enviar un mensaje de amor y solidaridad que le arranque una sonrisa hasta al más agobiado y serio de este mundo.

Así fue como se fue modificando la idea de la dentista Neyza Enid Garay Rivera de pintar piedras para llevar mensajes, originalmente sobre salud dental a la ciudadanía tras el paso del huracán María, que se transformó en “La Piedra Viajera”, una sencilla práctica de enviar mensajes que imparten alegría y pensamientos positivos a quien las recibe.

El paso del huracán María, en septiembre de 2017, cambió la rutina diaria a toda nuestra población, incluyendo a Garay Rivera, quien se refugió en sus destrezas por las manualidades, mientras contagió a sus sobrinos, familiares, vecinos y amistades.

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“En ese tiempo venía mi familia aquí y nos poníamos a pintar, porque yo tenía mi mesa puesta afuera, con las pinturas y las piedritas, porque en ese momento estaba haciendo un jardín interior y teníamos un montón de piedras y las íbamos a cambiar. Así que las empecé a utilizar”, contó.

Con el tiempo, todas las piedras se acumularon y se preguntó cómo les daría vida.

“Ahí fue que empecé a decir: ‘las puedo llevar por ahí y regalarlas como un gestito de amor’. Y de ahí empiezo a pensar que quiero hacer un grupo. Como dentista, yo quería que ese mensaje subliminal de salud oral estuviera. Entonces, pensaba hacerlo en ese aspecto, pero yo tengo un hermano que hace murales y es bien creativo y me dice: ‘Neyza no, la gente no le gustan los dentistas (tono jocoso)… piensa en algo bonito, algo como La Piedra Viajera”, continuó narrando.

Garay Rivera acogió la idea y le añadió el PR, ya que tenía en mente crear un sello que llevara la bandera y donde fuera que llegara “nos pudieran reconocer”. Diariamente se dio a la tarea de pintar y subir una foto en la página en Facebook (La Piedra Viajera PR) con diferentes mensajes para motivar a más personas para que se unieran al movimiento de amor y con instrucciones de cómo bajar el sellito.

La iniciativa comenzó en el 2017, luego del paso del Huracán María y el grupo comenzó en Facebook en el 2018. Captura ( Captura )

Crecen los cómplices

Hoy día, el grupo que comenzó con sus familiares y amigos el 12 de marzo de 2018, es un movimiento comunitario que tiene casi 57,000 seguidores y sigue en crecimiento.

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Con el crecimiento del grupo aprendió que “no se sabe qué maleta trae la persona que buscó la piedra” extendiéndose a una gama de propósitos inigualables para “que le hagas el día” a cualquier ser humano.

Garay Rivera, narró cómo una joven la conmovió, ya que había perdido a su hermana por cáncer. Durante tres meses estuvo sumida en la tristeza sin poder salir de su hogar. Un día, una amiga la visitó, le entregó los materiales y la dirección de la página del grupo para que ingresara, ya que sabía que le gustaban las manualidades.

De la habitación salió a la marquesina para poner una mesa en la que creaba sus piedras. No pasó mucho tiempo en el que observó una publicación de que habían dejado una piedra a cinco minutos de distancia de su casa y ese simple motivo de salir a encontrarla fue el paso que necesitaba para alejarse de su depresión.

Otra historia vigente es la de una madre que comenzó a pintarlas junto a su hijo con un trastorno severo del espectro autista (TEA), lo cual creó una conexión entre ambos muy fuerte, haciendo posible lo que algunos pensaron que era imposible.

Son cientos de piedras las que a través de estos años Neyza Enid ha pintado y tiene conocimiento de que solo una tercera parte fueron halladas, pero mantiene la fe de que todas han ayudado alguien.

“Me reafirmo en que La Piedra Viajera PR tenía que existir porque no solo es una sonrisa. Son conexiones en familia. Ahora hay un montón de gente pintando”, destacó.

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La dentista Neyza Enid Garay Rivera creó la agrupación. ( Captura )

Viajeras de verdad

La Piedra Viajera PR también ha cruzado el charco. Se les ha visto en los Estados Unidos, Portugal, Islandia, Colombia, Guatemala y hasta en el Camino de Santiago, donde cobró mayor significado, ya que es una red de rutas de peregrinación de origen medieval que convergen en la Catedral de Santiago de Compostela, en España.

“Los que han dejado piedras ahí, han dejado unos mensajes espectaculares para el momento”, exclamó la administradora del grupo, quien celebra cada publicación y siente que algunas expresiones simulan a las de una persona que ha conseguido un premio o descubierto oro.

Según sus estadísticas, la gran mayoría de las personas que integran el grupo son mujeres y recientemente notó que ha tomado un auge entre hombres de todas las edades, algunos para compartir sus trabajos y otros para admirarlos.

“El que la pinta, se lleva la alegría de hacer un gesto bonito, además de que se está divirtiendo con el proceso de pintarla, llevarla y saber que tiene un propósito y que va a cumplirlo. El que la encuentra al azar se encuentra algo que es como un tesorito y cuando va con mensaje, la gente le da más cariño ahí y un ‘aww’”, explicó sobre las experiencias vividas a diario.