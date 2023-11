El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Luis A. Ferrao Delgado, afirmó hoy que la seguridad y el orden prevalecen en todos los recintos tras reportarse durante la mañana de este miércoles un “carjacking” en el estacionamiento E de estudiantes que colinda con la avenida José Celso Barbosa, en Río Piedras.

“Es el primer caso que se da en cuatro años, hubo un caso similar, el otro fue casi de salida, no podemos decir que esto es un asunto que se está dando a menudo, al contrario, es un caso aislado, la misma persona hizo otro carjacking en otra universidad”, puntualizó Ferrao Delgado, quien añadió que no ha sido informado de que en los otros recintos se hayan reportado casos de “carjackings” ni robos de autos.

El caso de la universitaria del recinto de Río Piedras ocurrió a eso de las 9:45 a.m. cuando el asaltante la interceptó al bajarse de una guagua Jeep Cherokee Sport, color vino y del año 2001, para buscar su bulto en el asiento del pasajero, cuando fue encañonada con una pistola. El delincuente, que, durante la mañana de ayer, jueves, fue asesinado en una urbanización de Río Piedras, le robó su teléfono celular y un llavero.

El personal de seguridad del campus intentó detenerlo, pero este les mostró un arma de fuego. Ferrao Delgado les agradeció que hubiesen actuado con prudencia y evitar una tragedia al dejarlo pasar.

“Esto fue un hecho aislado, no pasó a mayores, la joven sí sufrió el mal rato. Yo hablé con el papá, con la mamá, estaba el abuelo, se hicieron las gestiones en su facultad. Ella tenía unas obligaciones académicas en estos días y le pedimos por favor a través del decano que se le diera la oportunidad a la joven de reponerse de un mal momento, nadie quiere pasar por esto”.

Antes de este asalto, el sospechoso había cometido otro hurto de un vehículo a mano armada en la avenida Ana G. Méndez, en Cupey y durante una persecución policíaca, lo chocó en la avenida 65 de Infantería y corrió hacia el recinto de Río Piedras.

Ante este panorama Ferrao Delgado se comunicó con el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, quien le notificó que la Unidad Motorizada ofrecerá rondas preventivas alrededor del recinto y el alcalde de la capital, Miguel Romero, puso a su disposición a la Policía Municipal de San Juan para que haga lo propio en distintos horarios.

“Le agradecemos a ambas instituciones la cooperación que nos dan, nosotros tenemos a nuestra propia guardia privada, pero por razones obvias no están armados, es una guardia de orden y prevención. Hay unos controles de acceso en distintos puntos. Río Piedras tiene unos seis o siete accesos y puede haber diez mil personas, la mayor parte entra en automóvil y es difícil controlar cada automóvil, estar pidiendo a cada persona una identificación porque crearía un problema de ataponamiento”, detalló.

Los estudiantes y la facultad tienen sus estacionamientos asignados, tienen calcomanías en sus vehículos que les permiten abrir las vallas de seguridad que les corresponda. También aseguró que la iluminación es óptima, a pesar de que la mayor parte de los estudiantes toman cursos diurnos.

Se contempla, además, aumentar la cantidad de guardias privados.

El funcionario rememoró que la Ley federal de Seguridad del Campus conocida como “Jeanne Clery Act” requiere revelar información sobre la delincuencia dentro y los alrededores de sus campus y por lo general se da a conocer estos incidentes a través del correo electrónico y redes sociales como Facebook o X.

“Estamos contemplando una campaña de orientación que es un poco en sentido lógico, para que cuando uno se acerque al vehículo estacionado hay que mirar alrededor, no dejar objetos de valor que puedan llamar atención, individuos o personas cuyo talante no inspire confianza y esto hay que hacerlo con cuidado, porque no queremos crear prejuicios...todo el mundo tiene derecho a entrar a la universidad porque allí hay servicios, hay un museo, el teatro, hay gente que le gusta ver la torre y en cierta medida la universidad tiene que estar abierta”, abundó Ferrao Delgado.