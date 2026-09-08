Aerostar Puerto Rico inició trabajos de rehabilitación del pavimento en una de las principales vías de entrada y salida del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM), como parte de su programa dirigido a atender de manera planificada y preventiva las condiciones de su infraestructura vial.

Ante la posibilidad de congestión vehicular durante la ejecución de los trabajos, Aerostar exhortó a los pasajeros a salir con tiempo adicional hacia el aeropuerto y anticipar posibles demoras en su trayecto. La recomendación aplica igualmente a las personas que acudan al LMM a recoger o llevar pasajeros.

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Esta etapa del programa de mantenimiento continuo representa una inversión de aproximadamente $400,000 y atenderá una de las principales vías utilizadas por los vehículos que entran y salen del aeropuerto, se informó en un comunicado de prensa.

“Estos trabajos son necesarios para conservar en condiciones óptimas una vía por la que diariamente transitan pasajeros, empleados y otros integrantes de la comunidad aeroportuaria. Sabemos que una intervención de esta naturaleza puede generar congestión vehicular temporal, por lo que exhortamos a nuestros pasajeros a planificar su viaje al aeropuerto y salir con tiempo adicional”, expresó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.

Añadió que, “este programa nos permite intervenir preventivamente las áreas identificadas, prolongar la vida útil de la infraestructura y, sobre todo, mantener condiciones seguras para pasajeros, empleados y todos los usuarios del SJU”.

El proyecto se suma a otros que están en marcha como la rehabilitación de los pisos del nivel 2 del estacionamiento multipisos y del puente central peatonal que conecta con los terminales B y C, con una inversión estimada de cerca de $100,000.

Los trabajos incluyen la remoción del sistema epóxico existente, correcciones de superficies, la aplicación de un nuevo tratamiento de piso con acabado antideslizante y el sellado de canaletas para mitigar filtraciones. Previamente, fueron reacondicionados los pisos de los niveles 3 al 6 del estacionamiento.

Aerostar coordinará los trabajos procurando reducir, en la medida posible, su impacto sobre el flujo vehicular y las operaciones aeroportuarias. No obstante, debido a la naturaleza de las labores, podrían registrarse periodos de tránsito pesado en los accesos al aeropuerto.

Se recomienda a los pasajeros visitantes y empleados a mantenerse atentos a la señalización y a las comunicaciones oficiales a través de las plataformas digitales del aeropuerto: AeropuertoSJU.