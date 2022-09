La máquina de ATH de la sucursal del Banco Popular localizada en la calle Ramón Emeterio Betances aledaña a la plaza de recreo en Santa Isabela fue desprendida de su base, pero los ladrones no lograron llevarse el dinero.

Según la querella radicada a las 9:50 a.m. de hoy, lunes, se percataron lo sucedido y como parte de la investigación que llevó a cabo la División de Robos a Bancos y Fraude, que dirige el teniente José Ayala, advinieron en conocimiento que debido al paso del huracán Fiona por la isla como no había servicio de energía eléctrica la administración de la institución tomó la decisión de vaciar su contenido y asegurarlo.

PUBLICIDAD

“No tenía dinero porque por el paso de la tormenta como no había energía el banco vació la bóveda. Solo hubo daños”, agregó Ayala, quien aclaró que debido a que las cámaras de seguridad no funcionaban por la misma razón, no se pudo captar cómo los ladrones cometieron el delito.

Se sabe que rompieron el portón de acceso a la ATH y la escena sugiere que pudieron haber impactado el cajero con algún vehículo u otro objeto fuerte ya que la desprendieron, luego la abrieron en el interior del banco donde se enteraron que no tenía ni un dólar.

El agente Emilio Pérez investigó el caso. La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Ponce continuará con la pesquisa.