Una ciudadana fue asaltada durante la mañana de hoy, miércoles, en la calle Venezuela de la comunidad Vista del Morro, en Cataño.

La llamada de alerta se recibió en el cuartel a las 9:34 de la mañana, tras la mujer narrar que se le acercó un individuo por la espalda y mediante fuerza la despojó de la cartera con documentos personales y dinero en efectivo.

Posteriormente, el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo blanco donde lo esperaba otra persona.

La perjudicada resultó ilesa en el asalto.

El agente Michael Ramos investigó preliminarmente estos hechos y refirió el caso al personal de la División de Robo del CIC de Bayamón.