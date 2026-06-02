“Le arrebataron la vida”.

Quebrantado en llanto, el hermano de la motociclista Harley Marie Marrero Meléndez clamó justicia tras la trágica muerte de la mujer, quien falleció la noche del domingo luego de ser impactada en la avenida Los Palacios, en Toa Alta, por un conductor que, presuntamente, huyó de la desgarradora escena sin detenerse a prestarle ayuda.

Jonathan Marrero Meléndez, quien habló ante las cámaras de TeleOnce, expresó su temor de que el sospechoso del accidente fatal quede impune dentro de un sistema judicial que describió como “desnutrido”.

“La vio en el aire, vio cuando cayó y aun así abandonó la escena y eso es lo más que me duele”, dijo el abogado de profesión.

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“Sé cómo trabaja la justicia en este país, trabajo para el sistema, soy abogado, y sé que el Departamento de Justicia está flaco, desnutrido; las investigaciones lamentablemente no son como antes se hacían, y me preocupa mucho que no vaya a haber justicia”, expresó.

El hermano también lamentó que la muerte de Marrero Meléndez deja a dos menores sin su madre, y entre lágrimas evocó el abrazo que ahora les faltará.

Según la familia, existe la posibilidad de que el vehículo sospechoso, un Buick Special del año 1954 color marrón, no sea el que atropelló a Marrero Meléndez.

El carro fue localizado estacionado en la avenida Los Palacios. El propietario del vehículo acudió ayer, lunes, a la Fiscalía del Tribunal de Bayamón junto al licenciado Carlos Beltrán y, amparándose en su derecho constitucional, no emitió declaraciones.

La pesquisa policial indica que el conductor del Buick habría realizado un viraje a la izquierda sin la debida precaución, impactando la parte posterior de la motora Yamaha que conducía Marrero Meléndez.

La mujer de 42 años viajaba junto a su esposo, quien transitaba detrás de ella, cuando ambos regresaban a su residencia.