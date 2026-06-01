Las autoridades localizaron estacionado en la avenida Los Palacios, en Toa Alta, un vehículo antiguo marca Buick que se sospecha fue el que impactó a una motociclista, causándole la muerte, y luego huyó de la escena.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el capitán Raúl Negrón, informó que el dueño del vehículo compareció al CIC de Vega Baja acompañado del licenciado Carlos Beltrán y no hizo ninguna declaración.

El hombre de 42 años será citado para una fecha posterior.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 10:37 p.m. de ayer, domingo, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un accidente en el kilómetro 3.0 de la carretera PR-828, frente a la urbanización Palacio del Monte.

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La investigación estableció que el conductor de un vehículo Buick Special color marrón del 1954 transitaba por la referida vía cuando realizó un viraje hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones e impactó con la parte delantera la parte posterior de la motora Yamaha del 2005.

Su conductora, identificada como Harley Marie Marrero Meléndez, de 42 años y natural de Corozal, salió expulsada cayendo al pavimento resultando con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

La mujer llevaba su cartera en el cuello, lo que ocasionó que quedara decapitada. Detrás de ella transitaba su esposo, ya que estaban de regreso a su hogar.

La motorista tenía su equipo de seguridad.

Mientras, el Buick Special sería enviado al Instituto de Ciencias Forenses para analizar los daños a la carrocería, identificar muestras de ADN y compararlas con lo que se ocupó en la escena, como cristales de focos.

El agente Emilio Vélez De La Torre, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Yarrelly Sánchez, se hicieron cargo de la investigación inicial.

Según estadísticas del Negociado de Patrullas de Carreteras, en lo que va de año han ocurrido 98 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 11 menos, si se compara con la misma fecha en el 2025.