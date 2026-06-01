Atrapan a 98 conductores ebrios en intervenciones de tránsito
Las estadísticas cubren el período del 25 al 31 de mayo.
El Negociado de Patrullas de Carreteras arrestó del 25 al 31 de mayo a 115 personas, de las cuales 98 eran conductores manejando en estado de embriaguez, y se intervino con 70 no autorizados.
En ese período se expidieron 15,748 boletos por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.
Los demás arrestos fueron por violación a la Ley de Sustancias Controladas, obstrucción a la justicia, regateo y por transitar en la vía pública en vehículos no autorizados.
Los agentes ocuparon 186 bolsitas con cocaína, 100 envolturas con fentanilo, un frasco con marihuana, cuatro pastillas de medicamentos controlados, una pistola ilegal, 34 balas y tres cargadores.
Como resultado de las intervenciones, se confiscaron cinco vehículos de motor, cinco motoras, dos vehículos todoterreno y una plancha de monte, y localizaron 20 vehículos con gravamen de desaparecido.
Las fianzas de los casos radicados ascendieron a $58,000.
En lo que va de año han ocurrido 109 muertes por accidentes de tránsito, 11 menos que para la misma fecha en el 2025.
En seis días se reportaron cinco accidentes de carácter fatal, dos con objeto fijo en Manatí y Mayagüez, un peatón en Corozal y dos con motociclistas en Santurce y Toa Alta.