Una motociclista murió la noche del domingo tras ser impactada por el conductor de un vehículo que huyó de la escena en Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 10:37 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un accidente en el kilómetro 3.0 de la carretera PR0-828, frente a la urbanización Palacio del Monte.

La investigación estableció que el conductor de un vehículo, del cual se desconoce información ya que abandono el lugar del choque, transitaba por la carretera PR-828 cuando realizó un viraje hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones e impactó con la parte delantera la parte posterior de la motora Yamaha del 2005.

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Su conductora, identificada como Harley Marie Marrero Meléndez, de 42 años y natural de Toa Alta, salió expulsada cayendo al pavimento resultando con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

La mujer llevaba su cartera el cuello, lo que ocasionó que quedara decapitada. Detrás de ella transitaba su esposo.

La motorista tenía su equipo de seguridad.

Por tratarse de un “hit and run”, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Vega Baja continuará con la pesquisa.

El agente Emilio Vélez De La Torre, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Yarrelly Sánchez, se hicieron cargo de la investigación inicial.

Según estadísticas del Negociado de Patrullas de Carreteras, en lo que va de año han ocurrido 98 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 11 menos, si se compara con la misma fecha en el 2025.