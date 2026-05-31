Un hombre denunció el hurto de $2,200 en efectivo del interior de su vehículo mientras se encontraba estacionado en el Walmart Supercenter del centro comercial Plaza Monte Real, en Manatí.

Según la querella, los hechos fueron reportados durante la tarde del sábado, cuando el perjudicado regresó a su vehículo, un Ford Edge gris, y descubrió que alguien había roto el cristal del lado izquierdo del conductor para acceder al interior.

El querellante indicó que el responsable logró apropiarse ilegalmente de $2,200 en efectivo que se encontraban dentro del automóvil antes de abandonar el lugar.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Jonathan Alicea, adscrito al distrito de Manatí. El caso fue referido a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, que continuará con la pesquisa.