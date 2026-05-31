Un hombre de aproximadamente 42 años murió luego de chocar la motora que conducía contra un objeto fijo en un accidente de tránsito reportado a eso de las 5:37 de la mañana de este domingo frente al residencial Las Margaritas, en Barrio Obrero, San Juan.

Según la información preliminar de la Policía, el accidente involucró una motora y ocurrió en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Las autoridades indicaron que, como resultado del impacto, el conductor perdió la vida en el lugar.

Al momento, la identidad del perjudicado no ha sido divulgada.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto al fiscal de turno, tienen a cargo la investigación del caso.