Un accidente que involucró tres vehículos dejó varias personas heridas durante la tarde del sábado en el kilómetro 37 de la carretera PR-3, en Luquillo, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, el conductor de un Toyota Corolla gris del año 2022, descrito como un joven de 20 años, transitaba por la mencionada vía cuando presuntamente no mantuvo una distancia prudente y razonable, impactando la parte posterior de un Lexus SC400 color vino del año 1992, conducido por un hombre de 60 años. A consecuencia del choque, el Lexus impactó contra la parte posterior de un Nissan Sentra gris del año 2014.

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El conductor del Lexus fue transportado a un hospital en Fajardo por las lesiones sufridas y posteriormente referido a un hospital especializado en el área metropolitana luego de que se informara que su condición era inestable. Un pasajero, de 62 años, fue llevado a un hospital en Carolina en condición estable.

Por su parte, el conductor del Toyota Corolla sufrió lesiones en la cadera y las piernas, por lo que fue transportado en condición estable a un hospital del área metropolitana.

Paramédicos de distintas unidades asistieron a los perjudicados.

La investigación estuvo a cargo de la agente Olga I. Cordero González, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, junto a personal de Servicios Técnicos.