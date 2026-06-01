Una residencia resultó impactada por una bala durante un incidente de disparos reportado esta madrugada en el sector El Tendal, en Lajas.

Según informó la Policía, a eso de las 12:05 a.m. se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre detonaciones en la carretera 303, kilómetro 0.3.

Al llegar al lugar, el sargento Adán Pardo entrevistó a la querellante, quien indicó que escuchó aproximadamente cinco ráfagas de disparos cerca de su residencia.

La mujer relató que una de las balas impactó una ventana tipo Miami de un dormitorio. El proyectil luego perforó una pared de panel de madera.

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Al momento de los hechos, cuatro personas se encontraban dentro de la vivienda. Ninguna resultó herida.

El caso fue referido al agente Luis Seguí, de la División de Servicios Técnicos, y al agente Forestier, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.