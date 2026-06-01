Una mujer murió la noche del domingo tras verse involucrada en un accidente de tránsito con una motora ocurrido en Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos fueron reportados a las 10:37 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un accidente en la carretera 828, frente a la urbanización Palacio del Monte.

Al llegar al lugar, agentes adscritos a la División de Patrullas y Carreteras encontraron a una mujer relacionada con el accidente. Los paramédicos que acudieron a la escena confirmaron que no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, la perjudicada no ha sido identificada por las autoridades.

Agentes de la División de Patrullas y Carreteras, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.