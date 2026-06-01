Los primeros seis meses del año reflejan un incremento de un 13.8 por ciento en los asesinatos, de un total de 205 casos adjudicados en comparación con 180 reportados para el 31 de mayo en el 2025, según el Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos.

Según se observa en las estadísticas preliminares de la Policía de Puerto Rico, el mes de enero cerró con 11 asesinatos menos, febrero (+3), marzo (+10), abril (+12) y mayo con 46 crímenes violentos, una diferencia de 11 más si se compara con el año pasado cuando se contabilizaron 35.

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Las áreas policíacas que presentan alzas en la incidencia de asesinatos son: Carolina (60%), Mayagüez (57%), Bayamón (42%), Aibonito (40%), San Juan (32%), Fajardo (30%) y Arecibo (7%).

A esta fecha 26 mujeres han sido asesinadas, de las cuales siete casos son feminicidios íntimos.

En general, el motivo de los asesinatos vinculados directa o indirectamente con el trasiego de drogas es de un 42%, por violencia doméstica 4.4%, en robos 2.4%, una persona en medio de un “carjacking”, 32.7% por venganzas o rencillas y 10.7% motivadas por peleas o discusiones.

Todavía permanecen 13 casos en que las circunstancias se desconocen. Estos móviles pueden cambiar de acuerdo al desarrollo de las investigaciones.

El 20% de los asesinatos ocurrió el día sábado, el 89% se cometió con armas de fuego y el 61% ocurrió en la vía pública.

Respecto a los Delitos Tipo I, solo los escalamientos aumentaron en un 6.3% y dos casos de trata humana fueron reportados este año, mientras que en el 2025 no hubo ninguno.

Al cierre de mayo se recibieron 8,260 querellas por asesinatos, violación, trata humana, agresión agravada, robo, apropiación ilegal y vehículo hurtado, mientras que el año pasado alcanzaron 8,372, para una diferencia de 112 menos.

No obstante, las áreas policíacas de Ponce, Mayagüez, Caguas, Bayamón, Carolina, Guayama, Fajardo y Aibonito tiene alzas en la incidencia de estos delitos.