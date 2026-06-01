Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investigaron un accidente de tránsito de carácter grave con motora reportado esta madrugada en la carretera PR-5, en el barrio Ortiz, en Toa Alta.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió a eso de la 1:00 a.m. de hoy, lunes, mientras el conductor de una motora Piaggio BV500, del año 2010 y color negro, transitaba a exceso de velocidad en dirección hacia Toa Alta y al llegar al kilómetro 18.4, perdió el control lo que provocó que saliera expulsado de la motora cayendo al pavimento.

El motociclista, que no ha sido identificado, resultó con heridas de gravedad, por lo que permanece hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El agente Orlando Astacio, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y la fiscal Yarelys Sánchez, se hicieron cargo de la investigación.