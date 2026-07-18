Un adulto mayor de 77 años fue golpeado anoche con un “objeto metálico”, durante una pelea que se registró en el área de la placita del residencial Candelaria, en Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11:15 p.m., frente al edificio número 9.

“Informa el querellante de 77 años de edad que, mientras se encontraba en el lugar mencionado con varias personas, se suscitó una pelea en la que resultó agredido en el área del ojo derecho con lo que describió como un objeto metálico. Este pudo identificar a su agresor”, dice el informe policiaco.

El perjudicado fue llevado a un hospital, donde el doctor de la sala de emergencia diagnosticó una herida abierta y le tomó 11 puntos de sutura.

Por estos hechos, la Policía entrevistó a un hombre sospechoso, a quien le fueron leídas las advertencias de ley. Se informó que se consultará con la Fiscalía de Mayagüez para la posible radicación de cargos.