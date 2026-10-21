La Policía investigó una querella de incendio malicioso reportada en horas de la madrugada de hoy, miércoles, en la calle Violeta, cerca de la entrada al residencial José Agustín Aponte en Aguadilla.

Según la información suministrada por el querellante, a eso de las 3:00 a.m. se percató que alguien utilizando algún tipo de acelerante, incendió parcialmente un camión marca International, color blanco, del año 1984.

Los bomberos locales extinguieron las llamas.

No se reportaron personas heridas o afectadas por el humo.

La cuantía de los daños no han sido estimados.

El agente Melvin Rosa del Distrito de Aguadilla, refirió el caso al agente Norberto Jiménez de la División de Explosivos Aguadilla.