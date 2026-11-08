Un hombre fue víctima de una agresión grave esta madrugada en la calle Ruiseñor de la urbanización Country Club, en Río Piedras, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

La llamada de alerta se recibió a las 2:01 a.m. de hoy, domingo, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, reportando un hombre herido con un objeto contundente, el cual no fue descrito.

Este presentaba heridas abiertas en la cabeza, la mano derecha y el costado izquierdo.

El perjudicado recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Se desconoce su condición de salud.

La pesquisa se refirió a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.