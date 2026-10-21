La jueza Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto por cargos de asesinato en primer grado, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego, a Luis Sánchez Torres, de 52 años y vecino de Yauco.

Los hechos se remontan al 6 de junio, a las 10:23 de la noche, en la intersección de las calles Reina y Mercurio, cerca de las viviendas Remanso de Paz, en Ponce, donde el imputado presuntamente le disparó a Dennis Irizarry Rosa, de 46 años, quien era persona sin hogar, causándole la muerte sobre una acera.

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El occiso tenía antecedentes penales por asesinato, violación a la Ley de Sustancias Controladas, secuestro e infracciones a la Ley de Armas.

Luis E. Sánchez Torres, enfrenta cargos criminales por el presunto asesinato de una persona sin hogar. ( Suministrada por la Policía )

Los cargos fueron radicados por el fiscal Juan C. Molina y la investigación a cargo del agente José González Alameda, bajo la supervisión del teniente Félix Guilbe Lugo y el director del CIC de Ponce, inspector Daniel Justiniano.

Sánchez Torres quedó en libertad al prestar una fianza de $60,000.

La vista preliminar quedó pautada para el 3 de noviembre.