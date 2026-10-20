La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto contra Víctor Manuel Pina Nieves, de 49 años y vecino de Bayamón por un cargo de maltrato mediante amenaza (art.3.3) al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Víctor M. Pina Nieves, enfrenta cargos por violencia doméstica contra su expareja. ( Suministrada por la Policía )

La investigación estableció que el 18 de octubre, el imputado amenazó de muerte a su expareja durante un incidente de violencia de género ocurrido en Río Piedras.

Tras lo sucedido, Pina Nieves fue arrestado por la Policía cerca del lugar de los hechos.

Pina Nieves prestó la fianza de $15,000, siendo fichado y dejado en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete hasta la vista preliminar.