Cargos por robo, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, maltrato mediante amenaza al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y violación a la Ley de Armas, fueron radicados a Manuel J. Vargas Flores de 46 años.

La pesquisa del agente Walter Figueroa Rodríguez, adscrito a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de San Juan, reveló que en la madrugada del 6 de octubre, en la avenida Juan Ponte de León, en Hato Rey, el imputado se presentó al trabajo de su expareja en aparente estado de embriaguez y la amenazó.

Acto seguido, intentó introducirla en un vehículo Honda Pilot color gris lo que inició un forcejeo. Un compañero de trabajo de la mujer, que es guardia de seguridad, desenfundó su arma de fuego para defenderla, pero el agresor le exigió que la soltara y se la tomó disparando en dos ocasiones.

Una de las balas de la pistola Glock impactó el portón de la entrada.

Más tarde retrocedió y se montó en su vehículo, según el informe de novedades de la Policía de Puerto Rico.

La prueba se presentó ante el juez Ángel D. Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza de $180,000, la cual no prestó.

El imputado fue encarcelado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar quedó pautada para el 22 de octubre.