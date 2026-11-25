La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto, contra Luis Manuel Jr. Ruiz Vaz, de 29 años y vecino de Guaynabo, por cargos de maltrato y maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según la investigación realizada, por la División de Violencia Doméstica del CIC de Bayamón, el 23 de noviembre, a las 10:00 de la noche, en gimnasio localizado en la urbanización Caná, en Bayamón, el imputado presuntamente amenazó de muerte e intimidó a su expareja.

La fiscalía de Bayamón radicó cargos por violencia doméstica por amenaza y maltrato contra Luis M. Ruiz Vaz. ( Suministrada por la Policía )

La perjudicada alegó que se le acercó y le solicitó el pago de una cantidad no precisada de dinero que este le adeuda. Tras su reacción, la perjudicada temió por su vida y acudió a un cuartel de la Policía para denunciarlo.

Ruiz Vaz no prestó la fianza $75,000, siendo fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.