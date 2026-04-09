Una querella por escalamiento fue reportada en la tarde de ayer, miércoles, en una residencia de la calle Ángel Maldonado, del barrio Playa, en Salinas.

El querellante le relató a los agentes, que encontró forzada la puerta de la entrada principal de su residencia y al verificar se percató que se habían apropiado ilegalmente de $10,000 que se que se encontraban dentro de una caja de cartón, sobre su cama.

Personal de la División de Propiedad, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, continuará con la pesquisa.