El robo de unas prendas fue reportado en la mañana de hoy en la urbanización Vistamar Marina en Carolina, informó la Policía.

Según alegó la querellante, de 85 años, al regresar de un viaje el 21 de septiembre de 2026 a eso de las 1:00 de la tarde, llegó a su residencia en el mencionado lugar y se percató que en su habitación no se encontraban unas prendas que estaban en una bandeja.

La perjudicada describió las mismas como varias sortijas de oro, incluyendo una con piedra de esmeralda, otra con perlas blanca, y una tercera con piedras verdes y rojas. También, un par de pantallas de oro, otro par de perlas, y un tercero de argollas alargadas, también de oro. Del mismo modo, un reloj antiguo de oro de 18K, entre otras.

La víctima valoró las prendas en $30,000 aproximadamente.

Al lugar se movilizó personal de la división de Servicios Técnicos quienes tomaron fotos y recopilaron evidencia de lo sucedido.

El agente Orlando Rosario, del Precinto de Carolina Norte y Oeste, investigó preliminarmente y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad del CIC de Carolina para que continúen con la investigación de rigor.