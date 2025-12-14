Un robo fue reportado a eso de las 5:18 de la madrugada del domingo, en el barrio Perla, calle Lusila Silva en Santurce.

Según informó el perjudicado, mientras se encontraba en el lugar, cuatro individuos mediante amenaza e intimidación forcejearon con él y le arrebataron su arma de fuego marca Glock, modelo 45, calibre 9 milímetros.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daño físico al perjudicado.

Agentes adscritos a la División de Robos del C.I.C. de San Juan, se hicieron cargo de la investigación.