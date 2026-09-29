Desconocidas robaron las gomas con aros delanteros y posteriores, además de la tapa del motor de una máquina excavadora que se encontraba estacionada en Fajardo.

Según informó la Policía, el hurto fue reportado durante la mañana de hoy, martes, y ocurrió en la carretera PR-985, kilómetro 0.8, interior final, en el barrio Quebrada Vueltas, en ese municipio.

El querellante indicó que llegó al lugar donde se encontraba estacionado el equipo pesado y se percató de que las piezas habían sido sustraídas.

La propiedad hurtada fue valorada en $4,050.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo para la investigación correspondiente.