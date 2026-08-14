Policías municipales de San Juan investigaron una querella de escalamiento, reportada en horas de la mañana de hoy, viernes, en una residencia de la calle Palacio en Barrio Obrero, Santurce.

Según informó el querellante, de 75 años y vecino del lugar, alguien con libre acceso entró a su hogar y se apropió de $2,600 que tenía guardados en un sobre.

El policía Miguel Negrón, investigó preliminarmente el caso y lo refirió al CIC Municipal para que continúen con la pesquisa de rigor.