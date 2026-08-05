Un motociclista fue asaltado en la noche de ayer, martes, mientras se encontraba en la calle 30 del barrio Celada , en Gurabo, según informó la oficina de Prensa de la Policía.

El querellante alegó que un hombre se le acercó sin mediar palabras y, mediante fuerza e intimidación con un arma de fuego, lo despojó de una motora marca Italika, del año 2000, color gris y con aros amarillos

El perjudicado resultó ileso.

El caso se refirió a la División de Robos del CIC de Caguas.