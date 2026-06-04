Un ciudadano de 83 años radicó hoy una querella por apropiación ilegal por hechos reportados en el estacionamiento del supermercado SuperMax, localizado en el el expreso PR-181, en Trujillo Alto.

El querellante le notificó a los policías que en horas del mediodía alguien le causó daños al cristal del lado del conductor de su automóvil marca Toyota Camry del año 2008 y se apropió ilegalmente de un sobre con $3,000 en efectivo.

El agente Ramón Meléndez, del Distrito de Trujillo Alto, investigó la querella y refirió el caso al personal de la División de Delitos contra La Propiedad del CIC de Carolina.