Un conductor radicó una querella en la tarde de ayer, jueves, por el hurto de dinero del interior de su vehículo en el estacionamiento de Costco, situado en el centro comercial Plaza Centro II, en Caguas.

Según informó el perjudicado, de 44 años, alguien le causó daños a la puerta derecha de su guagua Ford Transit del año 2010, apropiándose de $4,000 en efectivo y documentos personales.

El agente Luis B. Pérez, adscrito al Distrito de Caguas, refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales.