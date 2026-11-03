Una querella de apropiación ilegal de dinero, fue reportada en horas de la tarde de ayer, lunes, por hechos ocurridos en la calle Salmón, del barrio La Playa, en Ponce.

El querellante notificó que, alguien logró acceso al interior del una guagua marca Jeep Compass, color negro y del año 2022, y se hurtó de $4,000 en efectivo, que se encontraban dentro de una cartera de cintura, color negro.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Ponce, continuará con la pesquisa.