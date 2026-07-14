Una querella por la apropiación ilegal de un arma de fuego fue radicada esta mañana por hechos ocurridos en el kilómetro 12.2 de la carretera PR-187, en la playa Vacía Talega, en Piñones, Loíza.

El querellante alegó que se encontraba pescando en el lugar cuando observó a dos individuos apropiarse de un bulto de su propiedad. En el interior había una pistola Glock, modelo 23, calibre .40 y su licencia de portación de armas.

Los sospechosos abandonaron el área con rumbo desconocido.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continuará con la pesquisa.