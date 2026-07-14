Le tumban la pistola a un pescador en Piñones
Los dos ladrones se apropiaron de un bulto donde la guardaba.
PUBLICIDAD
Una querella por la apropiación ilegal de un arma de fuego fue radicada esta mañana por hechos ocurridos en el kilómetro 12.2 de la carretera PR-187, en la playa Vacía Talega, en Piñones, Loíza.
El querellante alegó que se encontraba pescando en el lugar cuando observó a dos individuos apropiarse de un bulto de su propiedad. En el interior había una pistola Glock, modelo 23, calibre .40 y su licencia de portación de armas.
Los sospechosos abandonaron el área con rumbo desconocido.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continuará con la pesquisa.