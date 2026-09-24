Un hombre que presuntamente se encargaba de vender y entregar mercancía y cobrar a pequeños comerciantes en representación de la empresa para la que trabajaba habría terminado apropiándose de $118,647.67 que debía entregar a la compañía, según informó la Policía de Puerto Rico.

La Policía y el Departamento de Justicia radicaron en la tarde del miércoles dos cargos por los delitos de apropiación ilegal grave y fraude contra Mixael Santiago Rodríguez, de 62 años, conocido como “Miky” y residente de Lares. Según la investigación, Santiago Rodríguez trabajó para JCM Distributor Corp. desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023.

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Durante ese periodo, utilizaba un vehículo de la compañía para visitar a pequeños comerciantes del área norte para la venta y entrega de productos misceláneos. El comunicado indica que recibía el pago por la mercancía, pero no entregaba el dinero a la empresa, por lo que presuntamente se apropió ilegalmente de $118,647.67.

Tras presentarse el caso, el juez Abrahán Cortés Vélez, del Tribunal de Utuado, encontró causa y le fijó una fianza de $100,000, la cual fue diferida por PSAJ.

La investigación estuvo a cargo de los agentes Félix Rodríguez Cortés y William Heredia Morales, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, quienes consultaron el caso con la fiscal Teresita R. Morales Arteaga, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia en San Juan.

La vista preliminar del caso fue pautada para el 14 de octubre.