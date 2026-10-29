Personal de la División de Inteligencia Ponce, arrestaron ayer a dos hombres por el delito de extorsión, en plena transacción en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida, ubicado en la carretera PR-1, frente a la entrada del Campamento Santiago en Salinas.

La pesquisa estableció, que mientras la víctima de encontraba en el centro comercial Centro del Sur Mall en Ponce, recibió una llamada telefónica en la que le comunicaron que tenían a su hijo secuestrado y que debía entregar $10,000 en efectivo a cambio de su liberación en el Burger King de Salinas.

Acto seguido, el hombre se puso en contacto con la Policía y llegó hasta el lugar pactado, donde recibió instrucciones de dejar un sobre blanco con el dinero en el área de un zafacón en el estacionamiento.

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A los pocos minutos de haber dejado el sobre, un hombre corrió a recoger el mismo y los agentes procedieron a dar el alto. Este fue arrestado junto a su acompañante.

Los arrestados fueron identificados como Ángel Luis Pérez Acevedo de 37 años y Giovannie E. Correa Ocasio de 33 años, ambos residentes del residencial Nemesio R. Canales en Hato Rey.

Dos extorsionistas fueron arrestados por agentes de inteligencia y arrestos de Ponce por un falso secuestro. ( suministrada por la Policía )

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

El agente Carlos L. Guzmán Velázquez bajo la supervisión de la sargento Diana Rodríguez, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Ponce estuvieron a cargo del caso.