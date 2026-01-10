DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos. Las protestas en Irán estallaron el viernes por la noche en la República Islámica, según muestran videos en línea, a pesar de la amenaza de la teocracia del país de reprimir a los manifestantes tras cortar internet y las líneas telefónicas internacionales.

Al menos 65 personas han muerto en las protestas que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica de Irán y se han convertido en el mayor desafío al gobierno en años.

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, calificó al presidente estadounidense Donald Trump de tener las manos “manchadas con la sangre de los iraníes” mientras sus partidarios gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!”, en imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní. Posteriormente, los medios estatales se refirieron a los manifestantes como “terroristas”, preparando el terreno para una violenta represión como en otras protestas de los últimos años, a pesar de la promesa de Trump de respaldar a los manifestantes pacíficos con la fuerza si fuera necesario. Los manifestantes están “destrozando sus propias calles... para complacer al presidente de Estados Unidos”, declaró Jamenei, de 86 años, ante una multitud reunida en su complejo en Teherán. “Porque dijo que acudiría en su ayuda. Debería, en cambio, prestar atención a la situación de su propio país”.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, prometió por separado que el castigo para los manifestantes “será decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”.

El viernes por la noche, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, emitieron una declaración conjunta condenando la violencia mortal reportada contra los manifestantes e instaron a Irán a permitir que sus ciudadanos se expresen sin temor a represalias.

Trump ha prometido repetidamente atacar a Irán si los manifestantes mueren, una amenaza que ha cobrado mayor importancia tras la redada militar estadounidense que capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente sugirió el viernes que cualquier posible ataque estadounidense no significaría “soldados sobre el terreno, sino golpearlos muy, muy duro donde más les duele”.

“Irán está en serios problemas”, dijo Trump. “Me parece que la gente está tomando ciertas ciudades que nadie creía realmente posibles hace apenas unas semanas”.

Añadió: “Les digo a los líderes iraníes que mejor no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar”.

Internet cortado

A pesar de que la teocracia iraní ha cortado el acceso a internet y a las llamadas telefónicas internacionales, breves vídeos online compartidos por activistas supuestamente muestran a manifestantes coreando consignas contra el gobierno iraní alrededor de hogueras mientras los escombros cubrían las calles de la capital, Teherán, y otras zonas hasta la mañana del viernes. Las manifestaciones se reanudaron el viernes por la noche, pero no fue posible evaluar de inmediato si continuaron con la misma intensidad. Las manifestaciones ocurrieron incluso después de que los servicios de seguridad advirtieran a las familias que mantuvieran a sus hijos en casa. Un video en línea mostró un incendio en una calle cercana a la zona de Saadat Abad, en el norte de Teherán, con lo que parecían ser miles de personas en la calle.

“¡Muerte a Jamenei!“, coreó un hombre.

Las protestas también representaron la primera prueba de si la opinión pública iraní podría ser influenciada por el príncipe heredero Reza Pahlavi, cuyo padre, enfermo de muerte, huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979. Pahlavi, quien convocó las protestas el jueves por la noche, también convocó manifestaciones a las 8 p.m. del viernes.

Las manifestaciones han incluido gritos de apoyo al sha, algo que en el pasado podría haber conllevado una sentencia de muerte, pero que ahora subraya la ira que alimenta las protestas que comenzaron por la crisis económica de Irán.

Hasta el momento, la violencia en torno a las manifestaciones ha causado la muerte de al menos 65 personas, mientras que más de 2300 han sido detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. “Lo que cambió el curso de las protestas fueron los llamados del ex príncipe heredero Reza Pahlavi a los iraníes para que salieran a las calles a las 8 p.m. del jueves y viernes”, declaró Holly Dagres, investigadora principal del Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente. “Según las publicaciones en redes sociales, quedó claro que los iraníes habían cumplido y se tomaban en serio el llamado a protestar para derrocar a la República Islámica”.

“Esta es exactamente la razón por la que se bloqueó internet: para evitar que el mundo viera las protestas. Desafortunadamente, probablemente también sirvió de excusa para que las fuerzas de seguridad mataran a los manifestantes”.