La Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), atendió en lo que va el mes de diciembre, 322 llamadas relacionadas al suicidio de un total de 22,182 recibidas, reveló hoy la administradora Dra. Catherine Oliver Franco, durante la conferencia de prensa En Récord.

No estuvo disponible la información sobre las comunicaciones recibidas específicamente durante el día de ayer, miércoles.

No obstante, detalló que las llamadas del día de Nochebuena, además de girar en torno al suicidio, suelen ser de adultos mayores que se sienten solos o viven en aislamiento y otras personas con temor a la criminalidad y la falta del servicio de energía eléctrica.

A solo días de culminar el 2025, 181 personas se han privado de la vida en la Isla, mientras que, en el 2024 se reportó un total de 205 suicidios, lo que sugiere que habría una reducción en la tasa de decesos por esta causa.

El grupo más vulnerable a cometer suicidio, explicó la funcionaria, sigue siendo el de los hombres entre las edades de 45 a 65 años con el método de ahorcamiento, de acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). Estos son los de mayor renuencia a pedir ayuda por considerarlo un acto de debilidad.

“El mensaje es que queremos que cada persona que necesite buscar ayuda tiene el espacio disponible. La Línea PAS de ASSMCA está disponible 24/7 con profesionales de la conducta humana que están preparados y capacitados para recibir esa llamada, poblaciones vulnerables que entiendan que necesitan esa ayuda pueden llamar al 1-800-981-0023 o al 988″, informó Oliver Franco.

En el mes de noviembre de este año se canalizaron 760 llamadas relacionadas a suicidio, de 26,799 atendidas; en octubre, 1,165 de 35,060 recibidas; y en septiembre 953 de 25,271 solicitudes de ayuda.

Las estadísticas comparativas del 2024 revelaron que en septiembre hubo contacto telefónico con la línea en 35,712 ocasiones, en octubre 45,652, en noviembre 39,505 y el diciembre 48,026.

La disminución general en las cifras de llamadas en comparación con el 2024, de personas buscando ayuda o con tendencias suicidas, para Oliver Franco, significa que el mensaje de prevención está llegando a la ciudadanía, que reconocen el espacio que brinda la línea y que han entendido que buscar ayuda es un acto de valentía mayormente para los varones.

A su vez, exhortó a la ciudadanía a cuidar su salud emocional, prevenir conductas suicidas y moderar el consumo de alcohol durante las celebraciones navideñas.

“La Navidad no se vive igual para todas las personas. Para algunos puede ser una época difícil marcada por la soledad, el duelo o situaciones personales. Reconocer esas emociones y buscar ayuda a tiempo puede salvar vidas”, expresó Oliver Franco.

El malestar emocional puede manifestarse de forma silenciosa y llamó la atención a estar atentos a señales como aislamiento, cambios en el estado de ánimo, tristeza persistente, alteraciones en el sueño y aumento en el consumo de alcohol, factores que pueden incrementar el riesgo de crisis emocionales.

De igual forma como parte de los esfuerzos preventivos impulsados por la gobernadora ASSMCA lanzó la campaña “Celebra con Conciencia”, dirigida a promover celebraciones seguras y responsables. La iniciativa busca reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol mediante orientación, mensajes educativos y llamados a la reflexión sobre el autocuidado y la empatía.

La Línea PAS responde a individuos de comportamiento suicida seguidos de otros problemas de salud mental como: depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Si usted se encuentra con alguien en crisis, ya sea familiar, conocido o desconocido, no deje sola a la persona, no ignore la situación; tome sus planteamientos en serio y llame a la Línea PAS.

La línea está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y ofrece una sesión de desahogo, consejería en crisis y apoyo emocional, responde a personas de comportamiento suicida, seguidos de otros problemas de salud mental como la depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros.

Para acceso rápido, llame al teléfono 9-8-8 o al 1-800-981-0023. La comunidad sorda, tiene accesible el servicio de vídeo llamada marcando el (787) 615-4112. Además, quienes lo prefieran, también hay un chat en líneapas.assmca.pr.gov.