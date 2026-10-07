La Policía radicó cargos contra un hombre de 63 años que presuntamente amenazó con incendiar un residencial en Manatí, luego de que se presentara en la oficina administrativa con un galón de gasolina, un tanque de gas y un encendedor.

Durante la tarde del martes, el agente Javier Cortés Acosta, adscrito al Distrito de Manatí, en unión a la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, de la Fiscalía de Arecibo, radicó cargos contra Antonio Robles Román por los delitos de amenaza, incendio agravado y portación y uso de armas blancas.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2026, cuando Robles Román llegó a la oficina del residencial Enrique Zorrilla, en Manatí, con los objetos y presuntamente amenazó con incendiar el lugar. La querellante y empleados del residencial lograron quitarle los artículos.

La prueba fue presentada ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $150,000. Robles Román no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la Institución Correccional de Bayamón 705 hasta la vista preliminar.