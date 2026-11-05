Un joven herido de bala a mediados de octubre fue ingresado anoche en el Complejo Correccional de Bayamón, tras ser dado de alta y diligenciarle una orden de arresto por maltrato a su anciana abuela, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo, tomaron custodia del herido y lo trasladaron del Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras al tribunal para diligenciarle la orden expedida por el juez Francisco Santiago, por un cargo de maltrato a persona de edad avanzada, tras presuntamente agredir a su abuela de 80 años y le señaló una fianza de una fianza de $50,000.

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Sariel Guzmán Ávila, enfrenta un cargo de maltrato a un adulto mayor, en este caso su abuela de 80 años. ( Suministrada por la Policía )

Sariel Guzmán Águila de 26 años, alias “Gasper” fue herido de bala en la tarde del 14 de octubre, entre los edificios seis y siete del residencial Antonio Dávila Freytes en Barceloneta y mientras investigaban el caso se percataron que poseía una orden de arresto por lo que recibió asistencia médica y al ser dado de alta se continuó con el proceso en su contra.

El juez Rafael Lugo Morales, ordenó su ingreso en prisión al no prestar la fianza hasta la fecha de la vista preliminar.