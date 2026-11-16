( Suministrada por la Policía )

Agentes adscritos a la Sección de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, intentan dar con el paradero de Juan Gutiérrez Ruíz, de 39 años, quien es vecino de Juncos.

Este fue visto por última vez el domingo, 1 de noviembre, en el sector Lomas Pilfo del barrio Rincón, en Cayey.

Gutiérrez Ruiz fue descrito físicamente como de tez blanca, 5 pies y 8 pulgadas de estatura, 170 libras de peso, ojos marrones y cabello castaño. Se desconoce la vestimenta que utilizaba al momento de su desaparición.

Este posee un vehículo marca Ford Fiesta, color gris y del año 2015.

Si usted ha visto a esta persona, comuníquese con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas al teléfono (787) 744-0322, al (787) 744-7252 extensiones 1253 y 1260 o a la línea confidencial de la Policía (787) 343-2020.