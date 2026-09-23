Las autoridades solicitaron la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo en el que un turista del estado de Nueva York fue despojado de $6,700 en efectivo, el pasado 7 de agosto, en los predios del restaurante Wendy’s, ubicado en la avenida H. Todd, en Santurce.

Según la investigación policial, alrededor de las 3:30 de la madrugada, el turista llegó a una gasolinera en la avenida Fernández Juncos, en Santurce, y pidió ayuda para localizar el hotel donde se hospedaba. Allí, un individuo descrito como de tez negra y complexión delgada se ofreció a ayudarlo.

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Posteriormente, el individuo lo transportó hasta el estacionamiento del restaurante Wendy’s, donde, mediante intimidación y amenaza, lo despojó de $6,700 en efectivo.

El asaltante abandonó el lugar sin causarle daño físico al perjudicado.

Buscan hombre por presunto robo a turista. ( Fotocaptura )

Al momento de los hechos, el individuo vestía camisa y pantalón corto de color negro y una gorra negra.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con la investigación a comunicarse con la agente Sylvia I. Nieves Rodríguez, de la División de Robos del CIC de San Juan, al 787-793-1234, extensión 2200, o al 787-343-2020.